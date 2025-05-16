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علوم الدار

ختام البرنامج الثقافي التوعوي بورشة عن «التسامح» في مركز سالم بن حم

مشاركون في البرنامج (الاتحاد)
16 مايو 2025 04:08

العين (الاتحاد)

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اختتم مركز سالم بن حم الثقافي، بالتعاون مع مكتبات أبوظبي، برنامجه الثقافي التوعوي المخصّص للطلبة، والذي امتدّ على مدار ثلاثة أسابيع خلال شهر مايو، من خلال سلسلة من الورش التفاعلية التي هدفت إلى ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية، وتعزيز وعي النشء بالثقافة والمعرفة.
وأُقيمت جميع الورش ضمن البرنامج في مكتبة مركز سالم بن حم الثقافي، التي شكّلت بيئة تعليمية محفّزة ساهمت في تفعيل المشاركة الطلابية وتقديم محتوى معرفي هادف.
وجاءت الورشة الختامية بعنوان: «التسامح - قيم إنسانية نبني بها المجتمع»، وقدمتها الأستاذة منى الكندي، اختصاصي أول المراجع والتعليم بمكتبة زايد المركزية، حيث ركّزت على مفهوم التسامح كقيمة جوهرية في المجتمع الإماراتي.

مركز سالم بن حم الثقافي
الإمارات
البرنامج الثقافي
التسامح
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