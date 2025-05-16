الرئيس التنفيذي لـ«الوطني للتأهيل»: تطوير مبادرات موجهة للأسرة

أبوظبي (الاتحاد)

قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 مايو من كل عام «في عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نواصل العمل على تطوير مبادرات موجهة للأسرة، تسهم في تعزيز جهود الوقاية والتأهيل والدعم المستدام».

وأضاف الكتبي: «يحرص المركز الوطني للتأهيل على إطلاق وتنفيذ برامج نوعية تُعنى بتمكين الأسرة، وتعزيز دورها في الوقاية من السلوكيات الخطرة، لا سيما الإدمان، وذلك من خلال مبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف جميع أفراد الأسرة، وتقدم بلغة مبسطة ومحتوى علمي موثوق، كما نولي أهمية كبرى لتوفير خدمات استشارية لأهالي المرضى، بما يساعدهم على فهم المؤشرات المبكرة للمخاطر، وتعزيز مهارات التواصل الإيجابي مع الأبناء».

وعلى صعيد الشراكات، أوضح الكتبي أن «المركز يعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لتنظيم مجالس وندوات ومحاضرات من شأنها أن تعزز الوعي».