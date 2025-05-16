الجمعة 16 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الرئيس التنفيذي لـ«الوطني للتأهيل»: تطوير مبادرات موجهة للأسرة

يوسف الكتبي
16 مايو 2025 04:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
معالم أبوظبي الأيقونية تزدان بألوان العلَم الأميركي احتفاءً بزيارة ترامب إلى الإمارات
ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة حسن أحمد عبدالله الخيال

قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 مايو من كل عام «في عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نواصل العمل على تطوير مبادرات موجهة للأسرة، تسهم في تعزيز جهود الوقاية والتأهيل والدعم المستدام».
وأضاف الكتبي: «يحرص المركز الوطني للتأهيل على إطلاق وتنفيذ برامج نوعية تُعنى بتمكين الأسرة، وتعزيز دورها في الوقاية من السلوكيات الخطرة، لا سيما الإدمان، وذلك من خلال مبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف جميع أفراد الأسرة، وتقدم بلغة مبسطة ومحتوى علمي موثوق، كما نولي أهمية كبرى لتوفير خدمات استشارية لأهالي المرضى، بما يساعدهم على فهم المؤشرات المبكرة للمخاطر، وتعزيز مهارات التواصل الإيجابي مع الأبناء».
وعلى صعيد الشراكات، أوضح الكتبي أن «المركز يعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لتنظيم مجالس وندوات ومحاضرات من شأنها أن تعزز الوعي».

الأسرة
المركز الوطني للتأهيل
الإمارات
اليوم العالمي للأسرة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
أمين عام الجامعة العربية والوزراء المشاركون بالاجتماع الوزاري العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري العربي» يدعو للحوار والتعاون وتغليب الدبلوماسية
اليوم 04:11
فلسطينيتان تبكيان أقاربهما الذين قضوا بقصف على بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
115 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء قصف على غزة
اليوم 04:11
مبانٍ مدمرة في بلدة «مارينكا» بمنطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى إلى سلام طويل الأمد مع أوكرانيا
اليوم 04:11
جنود من الجيش الباكستاني
الأخبار العالمية
باكستان والهند توافقان على تمديد الهدنة
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©