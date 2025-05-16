الجمعة 16 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمين مجلس التعليم: الأسرة الأساس في مسيرة التنمية

هاجر الذهلي
16 مايو 2025 04:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
معالم أبوظبي الأيقونية تزدان بألوان العلَم الأميركي احتفاءً بزيارة ترامب إلى الإمارات
ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة حسن أحمد عبدالله الخيال

قالت معالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إن الأسرة ستظل أساساً ثابتاً في مسيرة التنمية المستدامة، ومحوراً رئيساً في تشكيل الإنسان وبناء المجتمع، لافتة إلى أن كل طفل متعلم، وكل شاب طموح، وكل فرد يتمتع بالوعي والتمكين، يبدأ رحلته من أسرة تحتضنه، وتمنحه القيم والمعرفة والدعم.
وأضافت معاليها في تصريحات لها بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن الأسرة تشكل ركيزة محورية في رؤيتنا لمجتمع أكثر ترابطاً وتكافؤاً، فهي الوحدة المجتمعية الضرورية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت إلى أن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يواصل تصميم البرامج والمبادرات التي تعزّز دور الأسرة كمصدر للتنشئة السليمة.
وأكدت معاليها، أن أهمية اليوم الدولي للأُسر تتجلى في كونه يمثل تذكيراً جماعياً بواجبنا تجاه تمكين الأسر وتحفيز نموها ومساندتها، لتظل بيئة حاضنةً للأمل، وقادرةً على مواكبة التحديات، وصانعةً لأجيال تقود الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

الأسرة
اليوم العالمي للأسرة
الإمارات
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
أمين عام الجامعة العربية والوزراء المشاركون بالاجتماع الوزاري العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري العربي» يدعو للحوار والتعاون وتغليب الدبلوماسية
اليوم 04:11
فلسطينيتان تبكيان أقاربهما الذين قضوا بقصف على بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
115 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء قصف على غزة
اليوم 04:11
مبانٍ مدمرة في بلدة «مارينكا» بمنطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى إلى سلام طويل الأمد مع أوكرانيا
اليوم 04:11
جنود من الجيش الباكستاني
الأخبار العالمية
باكستان والهند توافقان على تمديد الهدنة
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©