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علوم الدار

سناء سهيل: الأسرة محور التوجهات التنموية

سناء سهيل
16 مايو 2025 04:08

أبوظبي (وام)

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قالت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، إن الأسرة كانت منذ أن تأسست دولة الإمارات، محوراً رئيساً لتوجهاتها التنموية، إذ بنَت مجتمعاً متماسكاً وقوياً، وجعلت من الأسرة القلب النابض لهذا البناء.
وأكدت معاليها في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن الأسرة في الإمارات ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل هي النواة التي تعتمد عليها الأجيال لتجد الدعم، والرعاية، والاستقرار النفسي والفكري، مشيرة إلى أن دورها يمتدّ من غرس الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية إلى نقل العادات والتقاليد من جيل إلى آخر، لتظل جذورنا متصلة بماضينا العريق ومستقبلنا الواعد.
وأضافت: «في هذا العام، حيث يحتفي العالم بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأُسر، نجد أن هذا الموضوع يعكس جوهر ما تعمل عليه دولة الإمارات، مع إدراكنا أن الأسرة هي القوة الدافعة لخلق منظومة مستدامة».
وشددت معاليها على إيمان دولة الإمارات بأن الأسرة هي الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة، والتزامها بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة والعمل على تمكينها ودعمها لتكون دائماً أساساً قوياً لبناء مستقبل المجتمع.

الأسرة
اليوم العالمي للأسرة
وزارة الأسرة
سناء سهيل
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