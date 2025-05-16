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علوم الدار

%99 نسبة الشعور بالأمان ليلاً في عجمان

%99 نسبة الشعور بالأمان ليلاً في عجمان
16 مايو 2025 04:09

عجمان (وام)

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احتلت إمارة عجمان المرتبة الأولى في الشعور بالأمان خلال النهار بنسبة 100% في 2024 بالتوازي مع العاصمة أبوظبي، وذلك وفق تقرير نتائج مسح جودة الحياة الأمنية الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فيما حققت 99 % في المؤشر الوطني للشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً بتحسن عن عام 2023 والذي بلغت فيه 98.5%، لتسهم بذلك في ترسيخ الشعور بالأمان في الدولة كوجهة مثلى للعيش بأمن واستقرار ورفاهية.
وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن ما تم تحقيقه في هذا المؤشر الوطني كان نتاجاً فعلياً للجهود الشرطية الرائدة في استثمار التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في منظومة المراقبة الأمنية الذكية (عجمان دار الأمان)، وتعزيز الأداء في إطلاق البوابات الذكية.

عجمان
الشعور بالأمان
الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء
شرطة عجمان
سلطان بن عبدالله النعيمي
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