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علوم الدار

سيف بن زايد: توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية

سيف بن زايد في حديث مع وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا (وام)
16 مايو 2025 04:09

أبوظبي (وام) 
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في أبوظبي، مع معالي ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا.
وبحث سموه مع معالي الوزير الضيف، خلال اللقاء، آفاق توسيع التعاون في ميادين التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزّز كفاءة أجهزة حفظ الأمن العام وإنفاذ القانون، كما جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار برؤى استشرافية، وشراكات فاعلة تواكب طموحات المرحلة.
حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير الإيطالي.

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كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية مع معالي ماتوس سوتاي إستوك وزير الداخلية بجمهورية سلوفاكيا.
وبحث سموه مع معالي الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وأهمية الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، كما جرى التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الجانبين ببناء تعاونٍ نوعيٍ يرتكز إلى الثقة المتبادلة والعمل المشترك.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الأمنية وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات العابرة للحدود، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية التضامن الدولي لتعزيز أمن المجتمعات وضمان استقرارها.
حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط الوزارة إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير السلوفاكي.

سلوفاكيا
بريطانيا
سيف بن زايد
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