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علوم الدار

«زايد العليا» تختتم جولتها التفقدية على مراكز التخاطب في مصر

عبدالله الحميدان ووفد المؤسسة خلال زيارتهم مركز الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية (وام)
16 مايو 2025 04:08

الإسماعيلية مصر (وام)

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زارت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركز الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية، في ختام جولتها التفقدية على عدد من مراكز التخاطب التي تشرف على تطويرها في جمهورية مصر العربية، من خلال برنامج «جسور أمل القابضة» الذي تدعمه القابضة (ADQ)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.
وأعرب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن اعتزازه بما تم تحقيقه ضمن برنامج «جسور أمل القابضة»، الذي يعكس متانة التعاون الإنساني والتنموي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الجولة التفقدية، التي امتدت على مدى خمسة أيام، هدفت إلى متابعة سير العمل في مراكز التخاطب الجاري تطويرها في عدد من المحافظات المصرية، والاطلاع على الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال من أصحاب الهمم، لا سيما ممن يعانون اضطرابات النطق والتواصل.
وأضاف: أن الزيارة أثمرت عن نتائج إيجابية مشجعة، تمثلت فيما لمسه وفد المؤسسة من التزام الكوادر الفنية والإدارية بتقديم خدمات متقدمة بجودة عالية، إلى جانب التقدم الكبير في تجهيز البنية التحتية للمراكز، واعتماد تقنيات وأدوات حديثة تواكب المعايير العالمية وتسهم في رفع كفاءة البرامج التأهيلية للأطفال من أصحاب الهمم، خاصة من يعانون اضطرابات في النطق واللغة.
وأكد أن تمكين أصحاب الهمم يبدأ من توفير خدمات نوعية قائمة على أفضل الممارسات الدولية، مشدداً على التزام مؤسسة زايد العليا بمواصلة التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبدعم من القابضة (ADQ)، بهدف ترسيخ نموذج مستدام ومتكامل للرعاية والتأهيل، يُحدث أثراً إيجابياً يمتد من الأفراد إلى الأسرة والمجتمع ككل.
وأكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤسسة تؤمن أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في بناء نموذج عربي ملهم في مجال التأهيل المجتمعي، يقوم على تبادل الخبرات والعمل الميداني والاستثمار في الإنسان.
وجدد الحميدان التزام المؤسسة بالمضي قدماً في تعزيز هذا البرنامج التنموي، والتوسع في تأهيل مراكز جديدة في مختلف المحافظات المصرية، استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، وحرصاً على وصول الخدمات المتخصصة إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وكانت جولة وفد المؤسسة شملت عدداً من المراكز في مختلف محافظات مصر.
وخلال الجولة التفقدية، وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج «جسور أمل القابضة»، ونفذت قافلة طبية تضمنت 12 عيادة طبية متخصصة بالحوامدية في محافظة الجيزة، إلى جانب افتتاح أول حديقة للمكفوفين ضمن مشروع «جسور أمل القابضة» في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، إضافة إلى تخريج 252 أخصائياً وأخصائية من الكفاءات العاملين بمراكز التخاطب في 14 محافظة مصرية، انتظموا في ورش تدريبية ضمن المرحلة الجديدة من برنامج «جسور أمل القابضة» في محافظة الأقصر.

عبد الله الحميدان
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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مصر
التخاطب والنطق
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الشركة القابضة ADQ
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