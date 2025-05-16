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قائد شرطة أبوظبي يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الصربي

أحمد سيف المهيري وإيفيتسا داتشيتش خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
16 مايو 2025 04:09

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بجمهورية صربيا. وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.
ووقَّع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، ومعالي ايفيتسا داتشيتش، مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومديرية الشرطة الصربية، يتم بموجبها تعزيز أواصر التعاون المؤسسي، وتبادل المعلومات لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة، والاستثمار لتنمية قدرات الكوادر من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة والورش التدريبية والمؤتمرات المشتركة لنقل المعرفة.
حضر توقيع مذكرة التفاهم اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، المشرف العام على اتفاقية التعاون، والعميد عثمان حاجي الخوري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
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صربيا
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