الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات البلدين

رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات البلدين
15 مايو 2025 23:30

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها وملوكها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها فخامته في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وازدهارها، وتعبيراً عن الاعتزاز بهذه العلاقات. 
وثمن سموه دور فخامة الرئيس الأميركي في ترسيخ علاقات البلدين.
وقال سموه: «إننا نعبر، من خلال منح الرئيس دونالد ترامب «وسام زايد»، عن تقديرنا لدوره، واعتزازنا بما يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة من علاقات متينة، والحرص على مواصلة تعزيزها».

أخبار ذات صلة
جرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن .. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الأميركي
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الأوروغواي في وفاة الرئيس الأسبق خوسيه موخيكا
الإمارات ترحب بالرئيس الأميركي
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
وسام زايد
دونالد ترامب
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
غرافيك يجسد جلطة دموية
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يسمح برؤية جلطات الدم قبل حدوثها
اليوم 23:38
رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات البلدين
اليوم 23:30
أوساسونا يهزم أتليتيكو ويقترب من التأهل للمشاركة الأوروبية
الرياضة
أوساسونا يهزم أتليتيكو ويقترب من التأهل للمشاركة الأوروبية
اليوم 23:26
راشفورد يغيب عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا
الرياضة
راشفورد يغيب عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا
اليوم 23:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©