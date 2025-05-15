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رئيس الدولة: أجريت في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب

رئيس الدولة: أجريت في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب
16 مايو 2025 01:52

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنه أجرى مع فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، مباحثات مثمرة.
ودوّن سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أجريت في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب تمحورت حول تعزيز الشراكة الإماراتية-الأميركية من أجل المستقبل خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقة تحالف استراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من خمسين عاماً تقوم على توجه مشترك لتعزيز الازدهار لبلدينا وشعبينا ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، والإمارات حريصة على تعميق هذه العلاقة لمصلحة الجميع».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
دونالد ترامب
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