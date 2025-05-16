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علوم الدار

"ركنة" تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

"ركنة" تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات
16 مايو 2025 08:48

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.7 درجة مئوية في ركنة "العين" الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الأرصاد
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