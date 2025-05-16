"أبوظبي للتنقل" يشارك في "أسبوع الأمم المتحدة للسلامة على الطرق"

شارك مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، في أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق، عبر تنفيذ مجموعة من الفعاليات التوعوية والميدانية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية وترسيخ سلوكيات التنقل الآمن لدى أفراد المجتمع، مع التركيز هذا العام على سلامة المشاة ومستخدمي وسائل التنقل المصغرة مثل الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية.



وتأتي المشاركة امتداداً لجهود أبوظبي للتنقل في تعزيز مفاهيم السلامة المرورية، من خلال المشاركة في المبادرات الدولية، ودعم الخطط المحلية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المروري، وتحسين السلامة على الطرق بما يواكب أهداف الإمارة في بناء منظومة نقل آمنة للجميع.



وشملت الفعاليات أنشطة ميدانية في عدد من المواقع داخل الإمارة، استهدفت فئات متنوعة من المجتمع، وتم تنفيذ الأنشطة تحت مظلة لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.



وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الإستراتيجية بالإنابة، أن المشاركة في أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق تندرج ضمن جهود أبوظبي للتنقل في تعزيز الوعي المروري، ونشر السلوكيات الآمنة، مشيرًا إلى أن السلامة تبدأ من التوعية اليومية، وتُبنى من خلال الالتزام والتعاون مع الشركاء والمجتمع.



وأضاف أن الوصول إلى سلوكيات مرورية إيجابية يتطلب استمرار التوعية الميدانية، وتنفيذ مبادرات تفاعلية تنقل الرسائل الإرشادية بشكل مباشر إلى المجتمع، مشددًا على أن التعاون بين الجهات المعنية يعزز من فعالية هذه الجهود ويُسهم في تحقيق نتائج ملموسة.



وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي تنفذها أبوظبي للتنقل بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية على الطرق ، كما تمثل محطة مهمة لدعم الجهود المستمرة نحو بيئة نقل أكثر أمنًا، من خلال التركيز على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتفعيل دورهم كشركاء في ترسيخ الممارسات المرورية السليمة ، بما يعزز من أثر الحملات التوعوية ويُسهم في الحد من السلوكيات الخطرة على الطريق.