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منطاد «UAE7» ينطلق في عدد من الولايات الأميركية يوليو المقبل

منطاد «UAE7» ينطلق في عدد من الولايات الأميركية يوليو المقبل
16 مايو 2025 12:30

أنهى منطاد الإمارات تجهيزاته الفنية لإطلاق منطاد «UAE7» الدولي في يوليو المقبل بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، من خلال المشاركة في عدد من المهرجانات الأميركية، على رأسها مهرجان ألباكركي الدولي للمناطيد في ولاية نيومكسيكو، الذي يشارك به أكثر من 500 منطاد سنوياً ويُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم منذ انطلاقته في عام 1972.

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وأكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، أن منطاد «UAE7» يأتي تخليداً للعمل الكبير، الذي أسّسه قادة الدولة، طيّب الله ثراهم خلال 1971 في قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن المنطاد سيجوب عدداً من الولايات المتحدة الأميركية، تأكيداً على العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.
وقال إنه نظراً لأهمية هذه الجولة تم تخصيص عدد من المعدات الفنية، وطاقم محترف سيحلق فوق ولايات فيلادلفيا ونيومكسيكو وكاليفورنيا وبوسطن وفلوريدا، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وسيعمل على تشغيل وطيران منطاد «UAE7» فريق منطاد الإمارات.
يذكر أن فريق منطاد الإمارات يتألف من كل من الكابتن طيار بيري دبلن، وجراند سوليفان، والمهندس تومس دبليو هيلويج المدير الفني لمنطاد الإمارات - أميركا، والكابتن حسن ناصر المنصوري، الأمين العام لمنطاد الإمارات، والكابتن عبدالله الشناصي، وعدد من الكوادر الوطنية، إلى جانب طاقم فني من الجانب الأميركي المتخصّص في مجال الإعلام والصيانة لنقل المشاركة على مدار الساعة في وسائل الإعلام الأميركية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط المشاركة وجداول الطيران والطقس.

 

 

المصدر: وام
الإمارات
الولايات المتحدة الأميركية
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