السبت 17 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: زيارة ترامب تجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج

قرقاش: زيارة ترامب تجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج
16 مايو 2025 18:37

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زيارة الرئيس ترامب للسعودية وقطر والإمارات محطة تاريخية تعكس تحوّلاً في موازين النظام الدولي، وتجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج، وتشكل خياراً إيجابياً لمستقبل المنطقة، وتعزيزاً عميقاً للشراكة الخليجية–الأميركية».
وأضاف معاليه: «دول الخليج العربية فرضت حضورها بالحكمة والطموح والواقعية».
وتابع معاليه: «جوهر زيارة الرئيس ترامب التاريخية للإمارات تمثّل في تعزيز خططنا الوطنية القائمة على الاقتصاد والتكنولوجيا، وضمن رؤية رشيدة لتنويع الاقتصاد وضمان رفاهية الأجيال القادمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. كما جسّدت المنظومة القيمية الوسطية لمجتمعنا المسلم بكل عظمته وتسامحه».
وأضاف معاليه: «الأموال في غياب الرؤية والحكمة وحسن التدبير لا تبني نهضة الدول ولا تضمن رفاه الشعوب، فكم من موارد أُهدرت دون أن تثمر».
وتابع معاليه: «تجربة الخليج والإمارات، تثبت أن النجاح يتطلب القيادة الخيرة الحكيمة ومنظومة متكاملة من السياسات الرشيدة، والاستثمار في الإنسان، والتخطيط طويل المدى».
واختتم معاليه: «زيارة الرئيس ترامب بزخمها الإعلامي والسياسي، عرضت أمام العالم نموذجاً عربياً ناجحاً يجمع بين الطموح الاقتصادي والهوية الحضارية، وأكدت أن الخليج قادر على تقديم قصص نجاح تُلهم المنطقة والعالم».

أخبار ذات صلة
خبراء أميركيون لـ«الاتحاد»: زيارة ترامب إلى الإمارات محطة لافتة في العلاقات المتنامية بين البلدين
شركاء المستقبل
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
أنور قرقاش
دونالد ترامب
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
الأخبار العالمية
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
اليوم 13:37
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
الرياضة
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
اليوم 13:30
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
الرياضة
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
اليوم 13:01
مكلارين يرفع شعار «مواصلة الهيمنة» في «جائزة إميليا»
الرياضة
مكلارين يرفع شعار «مواصلة الهيمنة» في «جائزة إميليا»
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©