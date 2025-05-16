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ندبة الشحوح تحظى بإعجاب ترامب في قصر الوطن

ندبة الشحوح تحظى بإعجاب ترامب في قصر الوطن
16 مايو 2025 19:08

خلال استقباله في قصر الوطن في أبوظبي، أبدى فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إعجابه
بندبة الشحوح، معبّراً عن انبهاره بهذا الإرث الثقافي الأصيل الذي يعكس عمق التراث الإماراتي.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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