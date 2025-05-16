ندبة الشحوح تحظى بإعجاب ترامب في قصر الوطن

خلال استقباله في قصر الوطن في أبوظبي، أبدى فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إعجابه

بندبة الشحوح، معبّراً عن انبهاره بهذا الإرث الثقافي الأصيل الذي يعكس عمق التراث الإماراتي.

خلال استقباله في قصر الوطن.. أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعجابه بندبة الشحوح، معبّراً عن انبهاره بهذا الإرث الثقافي الأصيل الذي يعكس عمق التراث الإماراتي#مركز_الاتحاد_للأخبار#الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي#UAE_welcomes_US_President#UAEUSA pic.twitter.com/tAR2qKyh27 — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) May 16, 2025