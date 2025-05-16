سفير الإمارات يلتقي رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وام)

التقى أنور عثمان البارودي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، معالي جوديث سومينوا تولوكا رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في مكتبها بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة «كينشاسا»، ونقل لمعاليها، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية بدوام التقدم والازدهار.‎

من جانبها، حملت معالي رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، السفير، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.