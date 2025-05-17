«الأمن السيبراني» يطور إرشادات وطنية للطائرات من دون طيار

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تطوير أول إرشادات وطنية للأمن السيبراني للطائرات من دون طيار في الدولة، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين مجلس الأمن السيبراني وشركة Digital Reach، المتخصصة في تطوير حلول الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتابعة لمجموعة Reach، وذلك بالتعاون مع Shieldworkz، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني تركز على تقنيات حماية الأنظمة التشغيلية وإنترنت الأشياء والطائرات من دون طيار.

ويأتي هذا الإعلان انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الريادة الرقمية العالمية، وترسيخ حضورها كمركز للتميز في مجالات الأمن السيبراني، واستمراراً لجهود مجلس الأمن السيبراني في تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة ودفع عجلة الابتكار والتطوير في المجالات الرقمية، وتعزيز قدرات الدولة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتجددة.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الإرشادات الوطنية المهمة تعكس ريادة الدولة واستباقيتها في صون الفضاء الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أنه بات من الضروري، مع تزايد استخدام الطائرات من دون طيار في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والرصد البيئي، والخدمات اللوجستية، وضع الإشارات التشغيلية اللازمة للتصدي للمخاطر السيبرانية المحتملة بشكل استباقي لحماية المجال الجوي، والبنية التحتية، وسلامة البيانات.

وأكد استمرار مجلس الأمن السيبراني في تطوير أطر تنظيمية استباقية لضمان التقدم الآمن للتقنيات الحديثة ومنها تقنيات الطائرات دون طيار.

من جانبه قال مالك ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة Reach، إن المجموعة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية الرقمية والسيبرانية في دولة الإمارات، والإسهام في رفع مستوى الجاهزية الوطنية من خلال العمل جنباً إلى جنب مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لتقديم حلول عملية وقابلة للتوسع في قطاع الطائرات من دون طيار.

من ناحية أخرى قال محمد خالد، نائب رئيس النمو والتحول المؤسسي في مجموعة Reach، إن تطوير هذه الإرشادات مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وShieldworkz، يُعزز ريادة دولة الإمارات في تأمين التقنيات الناشئة، حيث تدعم هذه المبادرة الابتكار الآمن في مجال الطائرات من دون طيار والتصدي للمخاطر السيبرانية المتزايدة التي تهدد المجال الجوي الوطني والبنية التحتية.