الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:55 والمد الثاني عند الساعة 03:36، والجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:14.

بحر عمان خفيف الموج كذلك. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 00:37، والجزر الأول عند الساعة 19:52والجزر الثاني عند الساعة 07:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 36 27 90 30

دبي 35 26 90 30

الشارقة 36 25 90 30

عجمان 33 26 90 30

أم القيوين 35 24 85 30

رأس الخيمة 38 25 80 30

الفجيرة 38 31 80 40

العـين 40 24 60 25

ليوا 43 24 75 20

الرويس 36 25 70 20

السلع 39 28 40 10

دلـمـا 36 28 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 35 28 85 30

أبو موسى 37 28 85 35.