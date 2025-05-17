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علوم الدار

"السلامة الغذائية" تغلق مطعما في أبوظبي

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
17 مايو 2025 17:47

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم ومشاوي ذائقة" في منطقة الدانة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN-5255566)".
وأضافت الهيئة، في حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن القرار اتُّخذ بحق المنشأة "لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إغلاق
مطعم
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