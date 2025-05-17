"السلامة الغذائية" تغلق مطعما في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم ومشاوي ذائقة" في منطقة الدانة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN-5255566)".

وأضافت الهيئة، في حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن القرار اتُّخذ بحق المنشأة "لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة".



أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق

منشأة “مطعم ومشاوي ذائقة” في منطقة الدانة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN-5255566)وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها… pic.twitter.com/fic2PvOXyq — هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (@adafsa_gov) May 17, 2025