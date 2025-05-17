بعثة الولايات المتحدة في الإمارات: شكراً على الترحيب الاستثنائي بالرئيس ترامب

وجهت بعثة الولايات المتحدة الأميركية، الشكر إلى الإمارات على الترحيب الاستثنائي بفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته التاريخية إلى الإمارات.

ونشرت البعثة، في حسابها على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، تدوينة قالت فيها «اختتم الرئيس دونالد ترامب يوم أمس زيارته التاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعادت رسم ملامح إمكانيات القيادة الأميركية في المنطقة».

وأضافت بعثة الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات «لقد ارتقت هذه الزيارة التاريخية بالشراكة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، وأرست دعائم ثقة واحترام متبادل ودائم بين الدولتين، وفتحت آفاقًا جديدة وجريئة للسلام والازدهار والتعاون الاستراتيجي. برؤية واضحة وقوة وثبات، جدّد الرئيس ترامب التزام الولايات المتحدة بالنمو المشترك، والاستقرار الإقليمي، والقيادة العالمية».

وختمت البعثة قائلة «شكراً للإمارات على الترحيب الاستثنائي والصداقة المستمرة».

اختتم الرئيس دونالد ترامب يوم أمس زيارته التاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة — التي أعادت رسم ملامح امكانيات القيادة الأمريكية في المنطقة. لقد ارتقت هذه الزيارة التاريخية بالشراكة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، وأرست دعائم ثقة واحترام متبادل… pic.twitter.com/L3jQpmC7pl — US Mission to UAE (@USAinUAE) May 17, 2025