شرطة أبوظبي تنفّذ دورات تخصصية في إدارة شؤون الضحايا

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت إدارة الأزمات والكوارث، وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي، بالشراكة مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث (ETAF)، ثلاث دورات تخصصية متقدمة، وفقاً لمعيار الإنتربول، لتحديد هوية ضحايا الكوارث، مشيدة بالشراكة مع المركز الأوروبي، الذي يجسد توجهاتها نحو التميز في الأداء ويعزز الجاهزية في إدارة الكوارث، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأكّد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، التزام شرطة أبوظبي برفع كفاءة كوادرها الفنية في المجالات الحيوية المرتبطة بالاستجابة للطوارئ والكوارث، لافتاً إلى أهميتها في ترسيخ بيئة تدريبية قائمة على المعايير الدولية المعتمدة وفي مقدمتها معيار الإنتربول، لضمان توحيد لغة العمل العملياتي بين مختلف الفرق وتكامل الجهود على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، أن تطوير قدرات عناصر فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث DVI يعكس توجهات القيادة الاستراتيجية في دعم العمل الإنساني، وتحقيق الريادة في العمل الشرطي التخصصي، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية مثل التعاون مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث في تعزيز تبادل الخبرات وبناء منظومة استجابة مترابطة وفعالة.

الدورات

اشتملت الدورات على دورتين في تحقيق مسرح الجريمة (CSI-DVI) ودورة «ضابط الارتباط العائلي (FLO)»، وركزت الدورات على المهام التخصصية لفرق مسرح الجريمة CSI في جمع الأدلة، ودور ضباط الارتباط FLO في تقديم الدعم والتنسيق مع عائلات الضحايا، وتشكل المهارات عناصر محورية في عمليات الاستجابة الإنسانية المتكاملة.