81 ألف ولي أمر يستخدمون تطبيق «سلامة»

هالة الخياط (أبوظبي)

بلغ عدد أولياء الأمور المستخدمين لتطبيق «سلامة»، 81 ألف مستخدم لأهميته في معرفة تفاصيل الرحلات المدرسية الآنية للطالب، ووقت انطلاق كل رحلة واتجاهها ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها، مع خاصية الإبلاغ عن غياب الطالب.

وأوضح مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» أن تطبيق «سلامة»، يعتبر أحد الحلول الذكية المخصصة للنقل المدرسي، والذي يُعزز معايير السلامة ويُحسّن تجربة أولياء الأمور والطلاب، وما يعكس مستوى الثقة بالتقنيات الرقمية المُعتمدة من أبوظبي للتنقل في قطاع النقل المدرسي.

ويتيح التطبيق تتبع حركة الحافلات المدرسية في الوقت الفعلي والبالغ عددها 9.376 حافلة، كما يمكن لمستخدمي نظام «سلامة» الاطلاع على تفاصيل الرحلات اليومية، إلى جانب استقبال الإشعارات المباشرة والإبلاغ عن الغياب إلكترونياً، مع توفير تفاصيل السائق والمشرفة، وإمكانية التواصل المباشر مع كل من المشرفة والمشغلين.

وجاء إطلاق «أبوظبي للتنقل» لتطبيق «سلامة»، انطلاقاً من دوره التنظيمي والإشرافي على نشاط قطاع النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، والذي يندرج تحت نظام ذكي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي، تم تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

ويهدف التطبيق إلى الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة للطلبة أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، ورفع مستوى الطمأنينة لدى أولياء الأمور في قطاع النقل المدرسي، من خلال تعزيز التواصل بينهم وبين والمدارس.

وتتكون مخرجات التطبيق من نظام مركزي وتطبيقات ذكية مُتاحة لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية والجهات المشغلة للنقل المدرسي والسائقين ومشرفات الحافلات، حيث يمكّن الجهات المعنية بالنقل المدرسي من مراقبة رحلة الطلبة وتنقل الحافلات المدرسية والتواصل معها بشكل آني على الطريق. كما يمكّن المشرفة من تسجيل صعود الطالب إلى الحافلة ونزول الطالب منها، ورفع تقرير عن حالة الرحلة المدرسية، ووضع أي ملاحظات في النظام الذكي حول أي أمر طارئ أثناء الرحلة، فيما تتم المتابعة من خلال مركز التحكم في المركز، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة تدعم عمليات تخطيط وتنفيذ وتطوير المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة الطلبة، والارتقاء بجودة خدمات النقل المدرسي في إمارة أبوظبي.

آلية للمراقبة والتقييم

توفر المنصة المركزية آلية لمراقبة وتقييم أداء الجهات المختصة في النقل المدرسي من خلال متابعة وصول الطلبة في الوقت المحدد، كما يراعي الازدحام المروري حول المدارس، حيث يقوم النظام باحتساب وقت بدء الرحلة بالفترة الصباحية منذ صعود أول طالب للحافلة، ووقت إغلاق الرحلة، وكذلك وقت الخروج من المدرسة، بالإضافة إلى مراعاة الحركة المرورية أثناء أوقات الذروة أيضاً.

ودعا مركز النقل المتكامل أولياء الأمور والجمهور إلى التبليغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظات على مستوى الحافلة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة، من خلال الاتصال بمركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850.