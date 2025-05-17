ورشة «تقييم برامج الدستور الغذائي» توصي بتطوير البرامج المتخصصة

أبوظبي (وام)

أوصى المشاركون في ورشة العمل المتخصصة في «تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة» بضرورة المضي قدماً في تطوير البرامج والأنشطة التدريبية الوطنية المتخصصة في مجال الدستور الغذائي، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء على المستوى الوطني، بما في ذلك الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وتعكس هذه الورشة التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وحرصها على حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية.

وشهدت الورشة، التي نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وخبراء وطنيين ودوليين بارزين في مجال سلامة الأغذية، وممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في حماية المستهلك والتجارة.

أداة التقييم الذاتي

تم خلال الورشة، التي اختتمت أمس الأول، تطبيق أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO)، والتي تمثل آلية حيوية لتقييم فعالية البرامج الوطنية للدستور الغذائي، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وضمان مواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتشريعية. وتركزت فعاليات الورشة على تقديم وشرح العناصر الأساسية لمنهجية التقييم، والتي تضمنت آليات وعمليات التواصل والتشاور المؤسسية، وتعزيز المعرفة المتخصصة بأنشطة هيئة الدستور الغذائي، ودمج معاييرها في التشريعات والأنظمة الوطنية.