%3 نسبة نمو الشركات الخاصة  بسوق العمل خلال الربع الأول

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل بالقطاع الخاص شهد نمو الشركات بنسبة 2.95% في الربع الأول من عام 2025، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب تفوق المعدلات العالمية، وتحقق النمو. وأسهمت المميزات والإمكانات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبينة تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإمارات، وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.

وتعتبر الإمارات من أول دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات متميزة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.

وكشفت الوزارة، عن أن القوى العاملة شهدت نسبة نمو في الربع الأول للعام الجاري، بلغت 3.48%، وهذا يبرز ما تتميز به بيئة الأعمال من جذب للقوى العاملة، وما يتسم به سوق العمل في الإمارات بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل.

ويرجع تميز سوق العمل بالدولة لأسباب عدة، منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين. وتولي حكومة دولة الإمارات، اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون ضمن الأفضل عالمياً، حيث توفر الحكومة كل مقومات النجاح والتطور وفق خطط عمل مدروسة وممنهجة.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم، في مختلف الظروف، وتسلك نهجاً يستحق الثناء والتقدير.

كما كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها استقبلت أكثر من 1000 بلاغ واردة من أفراد المجتمع للإبلاغ عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل من يناير ولغاية مارس 2025. وتوفر الوزارة، 3 وسائل للإبلاغ عن 12 نوعاً من البلاغات والمخالفات؛ وذلك بهدف تمكين أفراد المجتمع من مشاركتها في التصدي لأية ممارسة خاطئة في سوق العمل، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.

والقنوات الثلاث المتوفرة للبلاغ، هي: موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق الدخول إلى قسم الخدمات، ثم الضغط على إضافة بلاغ، ثم اختيار نوع البلاغ واستكمال الخطوات، أما بالنسبة لتطبيق الوزارة الذكي، فيكون من جميع الخدمات واختيار إضافة بلاغ واستكمال الخطوات، بالإضافة إلى مركز اتصال الوزارة 600590000.

12 نوعاً من البلاغات

هناك 12 نوعاً من البلاغات يمكن للجمهور إعلام الوزارة بها، أبرزها، التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية أكثر من ساعتين، وكذلك عدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي أو ترحيلها. كما تتضمن قائمة البلاغات، وجود عامل مخالف ومخالفة السكن العمالي ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل، بالإضافة إلى مجموعة من البلاغات الأخرى.

9000 بلاغ سري

تلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 9000 بلاغ سري تم تقديمها من قبل العمالة للمطالبة بحقوقهم من يناير ولغاية مارس الماضيين، وهو ما يجسد تطبيق الوزارة لنظام رائد يضمن خصوصية وسرية تقديم الشكاوى وفي الوقت نفسه القدرة العالية على التحقق منها.

وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.

تسهيل الإجراءات

تحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.

ويحرص الباحثون القانونيون بالوزارة، على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى وكذلك على المحاكم العمالية.