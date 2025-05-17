شراكة بين «الوطني للمناصحة» وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

عزّز المركز الوطني للمناصحة شراكته مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، من خلال إبرام اتفاقية تعاون بين الجانبين، تهدف إلى دعم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع، ضمن رؤية شاملة يتبناها الطرفان لتعزيز جهود الدولة في نشر ثقافة التعايش والتسامح.

وقّع الاتفاقية كل من عبدالله عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتنص بنود الاتفاقية على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال الوقاية الفكرية، وبناء الفكر السوي لتحقيق الأمن الفكري، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات مشتركة، وتبادل الخبرات والمهارات، وتشجيع العمل المستدام في هذا المجال.

كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تخصصية ومساقات أكاديمية لتأهيل المستفيدين في المجالات العلمية والفكرية والتربوية والنفسية والاجتماعية والقانونية والوطنية، وإعداد وتطوير ومراجعة مناهج تخصصية في الثقافة الإسلامية والوطنية وتصحيح المفاهيم الدينية والفكرية والفلسفية، وفق معايير متفق عليها بين الطرفين.

وتتضمن الاتفاقية كذلك تنظيم فعاليات وورش توعوية وتثقيفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتصميم وتنفيذ دبلوم تخصصي للترخيص بممارسة المهام الفكرية والتثقيفية في المركز الوطني للمناصحة، إضافة إلى أي مجالات أخرى ذات صلة باختصاصات الجانبين.

ومن جانبه، أكّد عبدالله عقيدة المهيري أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ التكامل والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز كفاءة العمل المشترك.

وثمّن الجهود المتميزة التي تبذلها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الفكر الوسطي المعتدل المستند إلى تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.

وأكّد الدكتور خليفة الظاهري أن هذه الشراكة تنسجم مع استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، التي تضع نشر قيم الوسطية والاعتدال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تعزيزها في المجتمع بالشراكة مع الجهات المختصة.