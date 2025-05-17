تخريج 88 منتسبة بدورات التأهيل الشرطي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم (63)، التي تضم 88 مستجدة بإدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأعرب العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، عن الاعتزاز والفخر بتخريج دفعة جديدة من الخريجات بعد تأهيلهن في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، المتضمنة الجوانب المعرفية والعلوم الأمنية والشرطية على المستوى الأكاديمي والميداني، ضمن خطة التدريب السنوية للأكاديمية، وفي إطار حرصها على تأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها وإكسابهم الخبرات والمعارف التخصصية، لتحقيق أولويات شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان، والجاهزية لحماية الإمارة والريادة المؤسسية.

وثمَّن حرص الخريجات على متابعة المستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني، واهتمامهن بالوصول إلى مستويات متقدمة في التعامل مع الحالات الطارئة بعد إنجازهن لتدريبات ميدانية ودراسة المناهج الأكاديمية، موضحاً أن المرأة الإماراتية تسهم بدور كبير في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ولها دور مميز في استدامة الأمن والأمان وأداء المهام الصعبة بمجالات العمل الشرطي والأمني.