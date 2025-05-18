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الإمارات تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري بلندن

الإمارات تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري بلندن
18 مايو 2025 15:30

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري، الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من القيادات النسائية البحرية وصُنّاع القرار العالميين. وترأست الوفد المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، حيث أكدت خلال مشاركتها على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في قطاع النقل البحري، مشددة على أهمية تمكينها وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الصناعة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين. وقالت :" تفخر دولة الإمارات بريادة المرأة الإماراتية في القطاع البحري، حيث أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، وأسهمت بفاعلية في دعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وإن مشاركتنا اليوم تأتي تأكيداً على التزام الإمارات بدعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز استدامة القطاع البحري". وأضافت :" تلعب المرأة الإماراتية دوراً محورياً في القطاع البحري، حيث أثبتت كفاءتها وريادتها في دفع مسيرة التنمية البحرية لدولة الإمارات، وأسهمت بتميزها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل والخدمات البحرية، وتواصل الإمارات تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات القطاع، بما ينسجم مع رؤية نحن الإمارات 2031". وتابعت:" تجسد مشاركة الإمارات في هذه المناسبة التزام الدولة الراسخ بدعم المرأة في مختلف القطاعات، وقد وفرت الدولة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، مكّنت المرأة من تحقيق إنجازات نوعية وتولي مناصب قيادية في القطاع البحري". وخلال الفعاليات، تم تكريم الفائزات في الدورة الثانية من جائزة المرأة في القطاع البحري، وهي الجائزة التي تقدمت بها دولة الإمارات في عام 2022 كمقترح، وأقرتها المنظمة البحرية الدولية، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات البارزة للنساء العاملات في القطاع البحري، وتشجيع المزيد من التوازن والتنوع، ضمن القوى العاملة البحرية العالمية.

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