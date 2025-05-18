الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شما بنت محمد بن خالد تطلق مبادرة لتعزيز القراءة التحليلية والفهم العميق لدى الطلبة

شما بنت محمد بن خالد تطلق مبادرة لتعزيز القراءة التحليلية والفهم العميق لدى الطلبة
18 مايو 2025 15:38

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة نوعية تهدف إلى دعم مهارات القراءة التحليلية والفهم العميق لدى الطلبة، وذلك في إطار برامج جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الطلبة على تحليل النصوص بعمق واستيعاب المعلومات بكفاءة بما يتماشى مع معايير اختبارات PISA الدولية، ومع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي. وانسجامًا مع أهداف "عام المجتمع 2025"، أدرجت الجمعية ضمن برامجها المعنية بتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة، سلسلة من الورش التخصصية، من أبرزها : برنامج "الوراقين"، وبرنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي، ومبادرة "بالعربية تواصلنا". وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة المبادرات ضمن الخطط الإستراتيجية المستقبلية. وفي هذا السياق، نظّمت الجمعية عددا من الورش النوعية، منها: ورشة "الذكاء الاصطناعي والقراءة التفاعلية" في مدرسة المعالي، وورشة "التكنولوجيا والقراءة - رحلة نحو الفهم العميق" في مدرسة عين الفايضة للشراكات. وركّزت هذه الورش على تنمية مهارات التفكير النقدي، وتمكين الطلبة من التفاعل الذكي مع المحتوى الرقمي، وتعزيز قدراتهم على تحليل النصوص بدقة وعمق. كما شهدت إحدى الورش تحليلا لنص من مقال "الوعي الرقمي والأمن المجتمعي" للشيخة الدكتورة شما بنت محمد، والذي يناقش أهمية الوعي الرقمي في مواجهة تحديات الفضاء الإلكتروني، مثل الشائعات والابتزاز الرقمي، ويبرز دور التثقيف الرقمي في تعزيز أمن واستقرار المجتمع في ظل التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولاقت المبادرة إشادة واسعة من إدارات المدارس المشاركة، التي عبّرت عن تقديرها لجهود الشيخة الدكتورة شما في ترسيخ الوعي الثقافي والفكري، وتعزيز ثقافة الحماية الرقمية، مؤكدة أهمية هذه المبادرات في تنمية مهارات الطلبة في القراءة النقدية والتحليل العميق، بما يمكنهم من التفاعل الواعي مع بيئة رقمية متجددة، واتخاذ قرارات مدروسة ترتكز إلى فهم شامل ومعرفة راسخة.  

أخبار ذات صلة
%88 تغطية خدمة حافلات المواصلات العامة في دبي
شرطة دبي تكشف عن استراتيجية رقمية مستقبلية شاملة تمتد لعام 2028
المصدر: وام
شما بنت محمد بن خالد
الطلبة المبتعثون
القراءة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
علياء المزروعي
اقتصاد
علياء المزروعي تُطلع رائدات الأعمال الإيطاليات على المناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
اليوم 13:15
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية
اليوم 13:14
برشلونة يحتفل بمشروع «فليك الجنوني»
الرياضة
برشلونة يحتفل بمشروع «فليك الجنوني»
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©