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علوم الدار

ارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
18 مايو 2025 17:59

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا  بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها

شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:02، والمد الثاني عند الساعة 04:19، والجزر الأول عند الساعة 11:29، والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

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 وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33، والمد الثاني عند الساعة 01:36، والجزر الأول عند الساعة 20:52 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي  37 25 80 30دبي 36 26 90 35الشارقة 36 26 90 25عجمان 33 27 85 35أم القيوين 34 25 90 35رأس الخيمة 38 28 85 30الفجيرة 35 31 80 40العـين 44 26 60 15ليوا 43 25 40 10الرويس 36 23 70 40السلع 38 24 70 30دلـمـا 34 28 75 50طنب الكبرى / الصغرى 33 27 85 75أبو موسى 33 27 85 75 

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
ارتفاع درجات الحرارة
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