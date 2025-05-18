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هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية

هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
18 مايو 2025 21:24

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، بمناسبة تتويج الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2.
وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أجمل التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وولي عهده بمناسبة فوز نادي الشارقة بدوري أبطال آسيا 2، كما نهنئ لاعبي الفريق وإدارييه وفنييه وعموم الإماراتيين بهذا الفوز الكبير».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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