دبي تشارك في «جيتكس أوروبا والذكاء الاصطناعي 2025»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الرقمية» مشاركة دبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وشركة كون الدولية، ويقام في ميسي في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة الممتدة بين 21 - 23 مايو الجاري، بحضور ومشاركة دولية رفيعة المستوى من القارة الأوروبية، ومن مختلف دول العالم.

وتشرف دبي الرقمية على تنظيم «جناح دبي» في هذا الحدث العالمي، بهدف تسليط الضوء على إنجازات دبي في المجال الرقمي، ما يعزز مكانتها وريادتها العالمية في هذا المجال، وتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة حول أحدث التجارب العالمية في المجال التكنولوجي والتحول الرقمي. ويشارك ضمن جناح دبي 12 جهة حكومية وخاصة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «لقد كان التفاعل العالمي على الدوام واحداً من الركائز الأساسية لرحلة التحول الرقمي في دبي، ويتجلى ذلك في المشاركة الفاعلة في المنصات والأحداث التقنية العالمية التي تتجسد اليوم في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025. لقد أكدت قيادتنا الرشيدة مراراً أن تجربة دبي ملك للعالم، ونحن سعداء بعرض إنجازاتنا في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 للاستفادة منها والبناء عليها في أماكن أخرى من العالم. نحن نرى في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 منصة مهمة للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجالات الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ولدى دبي تجربة مهمة وملهمة في هذا المجال سوف تسلّط الضوء عليها من خلال باقة من المنتجات والمبادرات التي ستكون ضمن جناح دبي في هذا الحدث العالمي الكبير».

وأضاف: «إننا نولي أهمية استثنائية للشراكات العالمية، ونعتبرها جزءاً مهماً من استراتيجيتنا لتسهيل حياة الناس والأعمال، وتحقيق رؤيتنا برقمنة الحياة في دبي، ونرى في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 إحدى الفرص الاستراتيجية للتواصل مع شركاء محتملين في المجالات ذات الصلة. ونحن على ثقة بأن الجهات المشاركة ضمن جناح دبي ضمن جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 ستقدم صورة حية عن مدى التقدم في استخدام وتسخير التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان».

«دبي فال»

سيتم عرض مبادرة «دبي فال»، وهي عبارة عن لوحة بينات تفاعلية تساعد على توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي وخدماتها، من خلال جمع البيانات عن آراء الناس ودراسة مشاعر المجتمع في دبي من منظور متعدد الأبعاد. وكذلك سيتم عرض الموظف الذكي، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضم كافة التطبيقات المالية والموارد البشرية، ويضم أكثر من 62 خدمة رئيسية وأكثر من 200 خدمة فرعية، ويخدم أكثر من 76 جهة حكومية وحوالي 76 ألف موظف في مختلف المجالات. ويوفر تطبيق الموظف الذكي طريقة مبتكرة وسهلة ودقيقة وسريعة لإدارة شؤون الموظفين كافة، كالتقدم بطلبات الإجازات أو الأذونات أو الوصول إلى زميل عمل أو الاتصال به أو الموافقة على بعض الإجراءات عامة، وبالتالي: إمكانية إدارة جميع الشؤون الشخصية من أي مكان وفي أي وقت. كما يوفر للمديرين إمكانية متابعة وتقييم أداء فريقهم وتفويض المهام وغيرها. يساهم تطبيق الموظف الذكي في خفض الوقت المستهلك لأداء المهام بنسبة 95%.

الهوية الرقمية

من العناوين المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها في جناح دبي بمعرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025، الهوية الرقمية التي تعد أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات، والتي تمكنهم من التسجيل والتحقق من الهوية. وقد فاقَ عدد الجهات التي تقدم خدماتها، عبر تطبيق الهوية الرقمية، 358 جهة، وتقدم أكثر من 15000 خدمة.