شرطة دبي تكشف عن استراتيجية رقمية مستقبلية شاملة تمتد لعام 2028

دبي (الاتحاد)

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال القمة الشرطية العالمية 2025 التي نظمتها في دبي، عن استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل، التي تمتد حتى العام 2028، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الشرطي، ورفع جاهزيتها نحو المستقبل، وتعزيز حضورها الريادي في المجال الأمني والتقني عالمياً.

وتسعى الاستراتيجية الجديدة، إلى جعل شرطة دبي القوة الأكثر مرونة وابتكاراً بحلول العام 2028، من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، ومنظومات الأمن السيبراني المتقدمة، إلى جانب الابتكارات الأمنية، لتقديم تجربة شرطية متكاملة وآمنة وسلسة للمتعاملين.

كما تركز الاستراتيجية، على دعم منظومة حماية المجتمع ضمن بيئة آمنة وعادلة في العالمين الواقعي والافتراضي.

وتأتي هذه الاستراتيجية، في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي والمدن الذكية، وضمن رؤية متكاملة تهدف إلى توفير تجربة مدينة رقمية آمنة ومُمكّنة، تضمن التفاعل المجتمعي الفعّال، وتُقدم خدمات شرطية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

من جهته، صرّح اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن هذا الإطلاق يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويؤكد التزامنا الراسخ في التوجه نحو تقديم خدمات شرطية ذكية، واستباقية، ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «تمثل الاستراتيجية الجديدة نقلة نوعية في مسيرة شرطة دبي نحو التحول الذكي، وتجسد جاهزيتها لتبني أحدث التطبيقات، بما يعزز الأمن والخدمة ويواكب تطلعات المدينة الذكية».

وتابع: «سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال حوكمة دقيقة يقودها مجلس التحول الرقمي الذي يتولى الإشراف الاستراتيجي العام، بالتنسيق مع مكتب إدارة المشاريع الرقمية، الذي يتولى مسؤولية تنفيذ المبادرات الرقمية، ومتابعة تقدم المشاريع، لضمان تحقيق أفضل مؤشرات الأداء ومواءمة التوجهات الحكومية مع الاحتياجات الأمنية المستقبلية».

وتتضمن الاستراتيجية، تنفيذ 86 مشروعاً رقمياً ومبادرة مبتكرة، تهدف إلى بناء عمليات شرطية متصلة وذاتية الاستجابة تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، قادرة على حماية المجتمعات والتعامل بمرونة مع التحديات.

جاهزية

تعزز الاستراتيجية من جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، عبر بناء مجتمع رقمي آمن ومحصّن يتمتع بمنظومة سيبرانية مبتكرة ومرنة، تُرسّخ مكانة شرطة دبي كواحدة من أكثر الجهات الأمنية تطوراً عالمياً، ويعزز ريادتها كنموذج عالمي في العمل الشرطي الذكي والمستقبل المستدام، كما تدعم الاستراتيجية تحفيز الابتكار وتسريع النضج الرقمي، بما في ذلك تنمية القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى ترسيخ أسس مؤسسة مرنة، جاهزة للمستقبل، وتتمتع بتنافسية عالية على المستوى العالمي.