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شرطة أبوظبي تنفذ برنامج «السباحة» لمجندي الخدمة الوطنية

شرطة أبوظبي تنفذ برنامج «السباحة» لمجندي الخدمة الوطنية
19 مايو 2025 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت إدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، برنامج السباحة للدفعة الـ 22 من مجندي الخدمة الوطنية، وذلك بمسبح نادي ضباط شرطة العين.
وأوضح العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، أن البرنامج يأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم مختلف المهارات لمجندي الخدمة الوطنية، بالتركيز على الرياضة لأهميتها في تعزيز جودة الحياة.
وتفاعل مجندي الخدمة الوطنية مع برنامج السباحة، الذي يعتبر من المهارات والرياضات المميزة، ويسهم في تعزيز التنافس الرياضي، وتكامل الشخصية، وإكسابهم المهارات الأساسية التي تساعدهم على القيام بواجباتهم بكفاءة واقتدار، وتعزيز الثقة بالنفس والانضباط الذاتي، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم العسكري.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
الخدمة الوطنية
السباحة
العين
شرطة أبوظبي
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