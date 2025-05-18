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قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي مدير إدارة وزارة الداخلية في طاجيكستان

أحمد سيف المهيري خلال لقاء زادة شاهروخ (من المصدر)
19 مايو 2025 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، معالي اللواء زادة شاهروخ، مدير إدارة وزارة الداخلية في مدينة دوشنبيه في جمهورية طاجيكستان. 
وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الشرطي والأمني.
 حضر اللقاء، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبد الله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، والعميد عبد الله محمد الزعابي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، والعميد مستشار نجيب كلدا.

شرطة أبوظبي
وزارة الداخلية
طاجيكستان
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