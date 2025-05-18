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نشاطات مجتمعية لـ «الرعاية الأسرية» في أبوظبي

جانب من الفعاليات (من المصدر)
19 مايو 2025 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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بمناسبة اليوم الدولي للأسر 2025، نظمت هيئة الرعاية الأسرية سلسلة من النشاطات التفاعلية العامة في أبوظبي والعين والظفرة، بهدف نشر الوعي حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تؤثر على العائلات اليوم، في خطوة تعكس التزامها المستمر بإثراء الحوار، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتمكين الأسر من تخطي التحديات بمرونة وإرادة عالية.
وشاركت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، في النشاطات المجتمعية المصممة خصيصاً لاستقطاب مختلف أفراد المجتمع والاحتفاء بهذه المناسبة، حيث انعقدت الفعاليات ضمن مجموعة من المراكز الاجتماعية الرئيسية شملت نبض الفلاح والعين مول والظفرة مول، حيث شهد كل من هذه المراكز تجربتين تفاعليتين، الأولى «جدار الحكمة» الذي قدم لأفراد المجتمع مساحة لكتابة نصائح وتأملات ورسائل بخط اليد تدور حول الحياة الأسرية، والثانية «اتصل لتسجيل قصتك»، والتي منحت الزوار فرصةً لتسجيل رسائل صوتية بنفسهم لاستحضار أعز اللحظات العائلية على قلوبهم، احتفاءً بالقصص الملهمة التي ترسخ الروابط بين الأجيال.
من خلال هذه الأنشطة التفاعلية، تواصل هيئة الرعاية الأسرية تأسيس مساحات تفاعلية يسهل الوصول إليها، وتتيح للأفراد والأسر المشاركة والاستماع للقصص والتأمل فيها.
الابتكار الاجتماعي
تتصدر هيئة الرعاية الأسرية مشهد الابتكار الاجتماعي، إذ تقدم خدمات متكاملة وبرامج ترتقي برفاه الأسر والمجتمعات على حد سواء. وتتجلى جهود الهيئة في التزامها بتطوير حلول تعزز استقرار أفراد المجتمع، وترتقي بجودة حياتهم.

العين
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