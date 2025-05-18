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علوم الدار

سالم بن سلطان يعزي في وفاة والدة علي بن درويش برأس الخيمة

سالم بن سلطان لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
19 مايو 2025 01:43

رأس الخيمة (وام) 

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قدم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم علي صالح الزعابي، أرملة المغفور له راشد محمد بن درويش.
وأعرب الشيخ سالم بن سلطان، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيدة علي راشد بن درويش ومحمد راشد بن درويش وإلى ذوي الفقيدة؛ سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رأس الخيمة
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