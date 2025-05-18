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جامعة الشارقة تنظم الملتقى الدولي الثالث لطب الأسنان

جامعة الشارقة تنظم الملتقى الدولي الثالث لطب الأسنان
19 مايو 2025 01:43

الشارقة (الاتحاد) 
نظمت جامعة الشارقة، ممثلة بكلية طب الأسنان «الملتقى الدولي الثالث لطب الأسنان» تحت شعار «الابتكار في طب الأسنان.. تحويل للحياة»، برعاية الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين من كندا، والمملكة المتحدة، ولبنان، والأردن، والعراق، وسلطنة عُمان.

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واستعرض الملتقى أبرز المستجدات في مجال طب الأسنان، من خلال جلسات وورش عمل تناولت موضوعات مثل جراحة الفم، وطب الأسنان الرقمي، والتعويضات السنية، وعلاج الجذور، وطب أسنان الأطفال، والأخلاقيات المهنية.
وأكد الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، أهمية الملتقى كمنصة تجمع الأكاديميين والطلبة لتعزيز البحث العلمي وتطوير المهارات، مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة.

طب الأسنان
كندا
الشارقة
جامعة الشارقة
المملكة المتحدة
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