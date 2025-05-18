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علوم الدار

الجامعة القاسمية تنظم ملتقى الأداء الاستراتيجي

خلال فعاليات الملتقى (وام)
19 مايو 2025 01:42

الشارقة (وام)

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نظّمت الجامعة القاسمية أمس الأول، ملتقى الأداء الاستراتيجي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025 تحت شعار «تقييم فعّال وتخطيط مستدام»، بحضور الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، وعدد من أعضاء المجالس الاستشارية، ونواب المدير، والعمداء، ومديري الإدارات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
ويأتي الملتقى في إطار حرص الجامعة على استعراض مؤشرات الأداء الاستراتيجي للعام الأكاديمي الحالي، وتقييم الخطة الاستراتيجية (2020-2025)، ووضع الرؤية المستقبلية للخطة الجديدة (2025-2030) تمهيداً لاعتمادها من مجلس أمناء، دعماً لتنافسية الجامعة وريادتها في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
واستعرض الدكتور الخلف أبرز مؤشرات الأداء وما تحقق في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والاعتماد الأكاديمي، لافتاً إلى دور الشراكات الوطنية والدولية، والبرامج التدريبية، واستقطاب الكفاءات والطلبة من مختلف دول العالم في تحقيق هذه الإنجازات.
وتخلل الملتقى أربع جلسات تخصصية ناقشت مؤشرات الأداء في مختلف وحدات الجامعة وآليات تطويرها، إلى جانب جلسة ختامية تناولت الاستنتاجات العامة والخطوات التنفيذية للخطة الاستراتيجية 2025-2030، والتوصيات الداعمة لمسيرة التطوير.

الجامعة القاسمية
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