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علوم الدار

حمدان بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي

حمدان بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي
19 مايو 2025 17:46

ترأّس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خلال ترؤسنا اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وجهنا بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكارات العقارية، وبهدف مضاعفة حجم سوق تكنولوجيا العقار في دبي إلى أكثر من 4.5 مليار درهم، وتأسيس 200 شركة متخصّصة في هذا القطاع بحلول عام 2030».

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وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، ومنها مبادرة «5000 موهبة رقمية»، واستعرضنا النتائج السابقة لفعالية «اكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر من نوعه عالمياً والاستعدادات للدورة المقبلة إلى جانب التطورات المتعلقة بمنصة «أجنايت» لتمكين رواد الأعمال».
وأكد سموه «تواصل دبي رسم ملامح اقتصاد رقمي جديد.. مرن في هيكله.. شامل في فرصه.. ومستدام في نموه».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي
دبي
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