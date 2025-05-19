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علوم الدار

جامعة خليفة تستضيف كأس «آسيا والمحيط الهادي للروبوتات 2025» في أبوظبي

جامعة خليفة تستضيف كأس «آسيا والمحيط الهادي للروبوتات 2025» في أبوظبي
20 مايو 2025 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عزمها استضافة النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادي للروبوتات 2025 «روبوكب» في أبوظبي، خلال الفترة من الـ 10 إلى الـ 15 نوفمبر 2025، ما يعتبر إنجازاً بارزاً يعكس التطور المتسارع في منظومة الروبوتات في دولة الإمارات، ويعزز مكانة الجامعة الريادية دولياً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التحكم. سيستعرض «روبوكب 2025»، والذي تتم استضافته بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، مجموعة متنوعة من التكنولوجيات الديناميكية عبر ثماني بطولات تنافسية، تشمل كرة قدم الروبوتات، وروبوتات الإنقاذ، والروبوتات المنزلية، وروبوتات لطلبة المدارس، وبطولة رعاة القطاع الصناعي، والروبوتات الصناعية، إضافة لـ 15 بطولة فرعية.
وسيتضمن «روبوكب 2025» العديد من التحديات والعروض التوضيحية و34 مسابقة في جميع الفئات، ويُتوقع أن يستقطب «روبوكب 2025» ما يقارب 1900 متسابق.

جامعة خليفة
الذكاء الاصطناعي
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الروبوتات
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