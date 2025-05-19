توسيع نطاق مراكز «نبض» في مختلف مناطق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل؛ بهدف توسيع نطاق مراكز «نبض» المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة، ويأتي هذا التعاون لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية، من خلال توفير مساحات تفاعلية تحتضن أنشطة وبرامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في ترسيخ قيم التلاحم والتواصل الاجتماعي. وتمثِّل هذه المراكز إضافة نوعية إلى المشهد المجتمعي في أبوظبي، حيث توفِّر بيئة محفِّزة لتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم التكامل بين الأفراد والمؤسسات، عبر تطوير مبادرات مستدامة تعزِّز جودة الحياة، وتوفِّر فرصاً جديدة للتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وأكد المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أنَّ توقيع الاتفاقية يتماشى مع أهداف «عام المجتمع» من خلال تهيئة مساحات شاملة ترسِّخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، وتطوُّر المبادرات المؤثِّرة التي تُرسِّخ ثقافة المسؤولية المشتركة.

وقال الظاهري: «نحتفي بهذه الشراكة التي ستفتح أفقاً أوسع للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، والعمل على تطوير برامج مستدامة تواكب تطلعات أفراد المجتمع، وتُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث».

وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «إنَّ توفير مرافق مجتمعية متطورة ضمن مشروع مراكز (نبض) يأتي ضمن استراتيجية متكاملة نحو بنية تحتية من شأنها تعزيز جودة حياة سكان الإمارة، ونؤمن بأنَّ إنشاء وتجهيز هذه المراكز هي إضافة نوعية لدعائم الترابط الاجتماعي».