«شخبوط الطبية» تفتتح «أسبوع الوقاية من الإصابات»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

انطلقت أمس فعاليات النسخة الرابعة من «أسبوع الوقاية من الإصابات»- التي تقام تحت شعار «العمل الجماعي والتطوير»، بتنظيم من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، من أكبر المستشفيات في دولة الإمارات لرعاية الحالات المعقدة والحرجة، وإحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏‎»‎بيورهيلث»- والذي يقام في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.

وتعد الإصابات من أبرز أسباب الوفاة في دولة الإمارات، وتعتبر الحوادث المرورية من أبرز مسبباتها، حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل حالة دخول إلى المستشفى كل ثلاث ساعات بسبب الإصابات، بالإضافة إلى تسجيل نحو عشر حالات وفاة أسبوعياً ناجمة عن الإصابات في الدولة.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن أسبوع الوقاية من الإصابات يسهم في تعزيز مكانة مدينة الشيخ شخبوط الطبية مركزاً وطنياً متميّزاً في رعاية الإصابات والحروق، ويوفر منصة بارزة للتعاون بين مختلف الجهات الطبية والعامة. ونعبر من خلال هذا الحدث عن التزامنا الثابت بالتعاون مع شركائنا، من أجل المساهمة في خفض معدلات الوفيات والإعاقات الناتجة عن الإصابات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم رعاية صحية شاملة وعالمية المستوى، تبدأ من لحظة الإصابة وحتى مرحلة التعافي».

إرساء القوانين

قال الدكتور أحمد الصيعري، رئيس قسم الجراحة العامة، المدير الطبي لبرنامج الإصابات في «شخبوط الطبية»: «إن الهدف من تنظيم فعالية النسخة الرابعة من أسبوع الوقاية من الإصابات، هو جمع الجهات المختصة كافة في مجال الإصابات، منها الجهات الطبية وغير الطبية المسؤولة عن إرساء القوانين لتقليل أثر الإصابات في المجتمع، حيث حرصت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على توفير كافة الطواقم الطبية المتخصصة في مجال الإصابات، فضلاً عن التعاون والتنسيق القائم بين المدينة، وغيرها من الجهات المختلفة، منها دائرة الصحة والدفاع المدني والجهات العسكرية والشرطة، لتكوين منظومة متكاملة في مجال الإصابة في إمارة أبوظبي». وكشف عن أنه وفي إطار الاستجابة لهذه الحالات، تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي تستقبل شهرياً أكثر من 330 حالة ناتجة عن الإصابات، جهودها الكبيرة في تقديم رعاية صحية شاملة ومتخصصة قائمة على التعاطف مع مرضى الإصابات من مختلف أنحاء الدولة.

وقالت سميرة الكثيري، من مركز أبوظبي للصحة العامة: «نشارك ضمن فعاليات أسبوع الوقاية من الإصابات المقام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، من خلال التوعية بسبل الوقاية من إصابات الأطفال على سبيل المثال، والتركيز على الحوادث المرورية، باعتبارها أحد المسببات الرئيسة للإصابة، والهدف من ذلك توعية أفراد المجتمع بأهمية أن يكون لكل طفل كرسي مناسب للفئة العمرية في المركبات من باب توفير الحماية، والحفاظ على سلامته من خطر التعرض إلى الإصابات، مع أهمية وجود حزام الأمان الذي يعد جزءاً أساسياً من معدات السلامة للأطفال أثناء تواجدهم داخل المركبات، بالإضافة إلى مشاركتنا من خلال التوعية بالإصابات التي يتعرض إليها فئة كبار المواطنين». ويشارك في «أسبوع الوقاية من الإصابات» في نسخته السنوية الرابعة، نخبة من الجهات المعنية بمجالي الإصابات والطوارئ في دولة الإمارات.‎

معرض موسع

يتضمن حدث هذا العام معرضاً موسعاً يضم 15 منصة عرض، تشمل تدريباً عملياً على الإنعاش القلبي الرئوي والسيطرة على النزيف ضمن مبادرة «أوقف النزيف»، إلى جانب جلسات توعية حول سلامة ركوب الدراجات النارية، والوقاية من إصابات الأطفال، والعنف الأسري. كما يشجع الزوار على المشاركة في حملة مجتمعية للتبرع بالدم، واستكشاف المنصات الجديدة، بما في ذلك منصة مركز سلمى لإعادة التأهيل وشركاء استراتيجيون آخرون. تجدر الإشارة إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تواصل جهودها للارتقاء بمعايير رعاية الإصابات، باعتبارها مركز تميز معتمداً في علاج الحروق من دائرة الصحة في أبوظبي. وتعد الفعاليات الصحية التوعوية المماثلة لأسبوع الوقاية من الإصابات إنجازاً بارزاً يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على الصعيد العالمي في مجال طب الإصابات والطوارئ.