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علوم الدار

الحرس الوطني وشرطة الشارقة يعززان الجاهزية في تمرين «الردع 2»

جانب من فعاليات التمرين (وام)
20 مايو 2025 01:39

أبوظبي (وام)

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شهد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، التمرين الميداني المشترك «الردع 2»، الذي أُقيم في المدينة التطبيقية بمعسكر الخضيرة، بحضور كبار الضباط لدى القيادتين، والشركاء الاستراتيجيين.
جاء التمرين، بمشاركة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ممثلة بإدارة جناح الجو، وذلك في إطار تعزيز التكامل الأمني، ورفع جاهزية القوات للتعامل مع مختلف التحديات الميدانية بكفاءة واستجابة فورية.
وأكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، أن تمرين «الردع 2» يجسّد نموذجاً عملياً للتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، ويعكس الجهود المشتركة لتعزيز الجاهزية الميدانية، والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات المحتملة.
من جانبه، أكد اللواء عبد الله مبارك بن عامر، أن التمارين الميدانية المشتركة تُجسّد نهجاً استراتيجياً ثابتاً، في قياس مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد للتعامل مع مختلف الأحداث والسيناريوهات المرتبطة بالأزمات والطوارئ، مشيراً إلى أن هذه التمارين تُعزّز العمل المشترك، وتسهم في تكامل الأدوار بين الوحدات الأمنية والجهات الداعمة، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالأمن والاستقرار.

الحرس الوطني
الشارقة
شرطة الشارقة
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