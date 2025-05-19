78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام لأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أدى 78 مأمور ضبط قضائي، لدى 6 جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية، التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم، طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.

وأوضح المستشار علي محمد البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

ودعا النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي الجُدد، إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المستشار البلوشي إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة.

إلى ذلك، عُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، الذين يمثلون 6 جهات، تشمل، شركة طاقة للتوزيع، دائرة البلديات والنقل، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة البيئة - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة تنمية المجتمع.