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علوم الدار

6 جوائز إقليمية وعالمية لـ«محمد بن راشد للإسكان»

مبنى محمد بن راشد للإسكان (من المصدر)
20 مايو 2025 01:39

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن فوزها بست جوائز مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال النصف الأول من عام 2025، تقديراً لتميّزها في مجالات التحول الرقمي، وتجربة المتعاملين، والاستدامة، والابتكار المؤسسي. وقد جاءت هذه الإنجازات ضمن فعاليات كبرى شهدت تنافساً عالمياً في مجالات التميز الحكومي.
وحصدت المؤسسة درع «الحكومة الرقمية العربية 2025» من تنظيم «أكسلانس أواردز أكاديمي»، ضمن فئة الإنجازات الحكومية، تكريماً لريادتها في التحول الرقمي وتبنيها التقنيات الذكية. كما فازت بجائزتين ذهبيتين ضمن «جوائز تجربة المتعاملين العالمية GCXA25»، عن فئتي «قائد تجربة المتعاملين للعام» و«أفضل قياس لتجربة المتعاملين»، حيث نالت نورة محمد الرميثي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين، اللقب الذهبي لجهودها النوعية في تطوير تجربة المتعامل.
وفي مجال التميز المؤسسي، نالت المؤسسة ثلاث جوائز ضمن «جوائز أفضل الأعمال لعام 2025»، شملت: جائزة التميز الأخضر عن مبادرة «الاستدامة الشاملة»، جائزة الابتكار التكنولوجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار (الدرون)، جائزة أفضل مبادرة في الاتصال المؤسسي والتسويق عن حملتها المجتمعية «أسعد الناس في دبي».
رؤية استراتيجية
أكّدت مريم السويدي، مديرة إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، قائلةً: «هذا الإنجاز ليس تتويجاً فقط لجهود المؤسسة، بل انعكاس لرؤية استراتيجية ترتكز على إسعاد الناس والابتكار والاستدامة. ونحن ملتزمون ببناء حلول إسكانية مرنة وذكية تواكب تطلعات المستقبل». 
ونالت المؤسسة جائزتي «قائد تجربة المتعاملين للعام» و«أفضل قياس لتجربة المتعاملين»، ضمن جوائزGCXA25، حيث حصلت نورة محمد الرميثي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين، على المركز الأول واللقب الذهبي، تكريماً لدورها في إحداث نقلة نوعية على مستوى خدمات إسعاد المتعاملين.

محمد بن راشد للإسكان
دبي
الإسكان
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