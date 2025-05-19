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علوم الدار

مكتوم بن محمد: علاقات تعاون عميقة مع الصين

مكتوم بن محمد لدى استقباله سفير الصين بحضور محمد الحسيني (من المصدر)
20 مايو 2025 01:40

دبي (الاتحاد)

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، تشانغ بيمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في توسيع مجالات التنسيق على مختلف المستويات.
ورحب سموه، خلال اللقاء، بالسفير الصيني لدى الدولة، مشيداً بعمق علاقات التعاون التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التعاون مع الصين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الحيوية، التي تخدم توجهات التنمية الشاملة والمستدامة للدولتين، وما يمكن تحقيقه من تقدم في هذا الإطار، في ضوء روابط الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة.
وعبر السفير الصيني عن تقديره لما تحظى به العلاقات الصينية الإماراتية من اهتمام ودعم على أعلى المستويات، منوهاً بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة العمل المشترك لترسيخ أسس التعاون المستدام بين البلدين.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.

السفير الصيني
مكتوم بن محمد بن راشد
الصين
الإمارات
دبي
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