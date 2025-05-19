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علوم الدار

2.25 مليار درهم إنفاق «بيورهيلث» على المشتريات المحلية

2.25 مليار درهم إنفاق «بيورهيلث» على المشتريات المحلية
20 مايو 2025 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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مع انطلاق فعاليات «اصنع في الإمارات» 2025، أعلنت «بيورهيلث» عن وصول إجمالي استثماراتها في السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً إلى 2.25 مليار درهم، حيث وجهت المجموعة في 2024 استثمارات بمليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بزيادة 38 % مقارنة بـ 2023.
وباعتبارها من الأعضاء الملتزمين ببرنامج القيمة الوطنية المضافة منذ عام 2022، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسير «بيورهيلث» على قدم وساق لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 13 مليار درهم من مشتريات المنتجات والخدمات المحلية بحلول عام 2032، تعزيزاً لالتزامها بالبرنامج. 
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: يستند نهجنا الاستثماري في المنظومة الصناعية بدولة الإمارات إلى رؤية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الرعاية الصحية، ونعمل في هذا الإطار على توطين سلاسل الإمداد الرئيسية، ودعم الابتكارات المحلية، ودفع عجلة تطور البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية.
ويتجلّى التزام «بيورهيلث» بتعزيز النمو والابتكار الصناعي محلياً في الأداء القوي على مستوى القيمة الوطنية المضافة للأصول المنضوية تحت مظلتها، ومن بينها «صحة»، والتي تحمل أعلى معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والبالغ 81.13%، و«ضمان»، شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الثانية في قطاع التأمين بدولة الإمارات، بنسبة مساهمة تبلغ 71.86%، وبيورلاب والمكتب الطبي، واللذان حصلا بالفعل على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، في حين تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية العمل لتلقي الشهادة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، بما يجسد خطوة هامة للامتثال الكامل على مستوى مجموعة «بيورهيلث».
توطين المشتريات
قالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «بيورهيلث»: نحرص في مجموعة «بيورهيلث» على مواءمة جهود الاستدامة وتوطين المشتريات لتحقيق أهدافنا الطموحة، وتبرز في هذا الإطار شراكاتنا الوثيقة مع الموردين المحليين في دولة الإمارات.

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