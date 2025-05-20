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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكاميرون باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكاميرون باليوم الوطني لبلاده
20 مايو 2025 09:02

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس بول بيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي الدكتور جوزيف ديون نغوتي رئيس وزراء جمهورية الكاميرون.

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