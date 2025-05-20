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علوم الدار

الظفرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

الظفرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
20 مايو 2025 10:40

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 21.5 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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