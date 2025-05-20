الظفرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.



وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 21.5 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.







#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.5 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today is 21.5°C in Barakah 2 (Al Dhafra Region) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/psrbOVnK84 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 20, 2025