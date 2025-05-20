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علوم الدار

حديقة الحيوانات بالعين تعزز مهارات الطلبة في مجالات البيئة والاستدامة

حديقة الحيوانات بالعين تعزز مهارات الطلبة في مجالات البيئة والاستدامة
20 مايو 2025 12:14

استضاف مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين، مجموعة من طلبة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ضمن مبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة والمعلمين في مجالات البيئة والاستدامة، وذلك لتعزيز قدراتهم من خلال تجربة تعليمية تفاعلية ومُلهمة. 

وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الطلبة بما يتماشى مع متطلباتهم التعليمية، بمشاركة المعلمين لاستكشاف استراتيجيات تعليمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أساليب التدريس وتطبيق المناهج بطرق مبتكرة. 

وجاء اختيار مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء لما يتميز به من تركيز على قضايا البيئة والاستدامة، إلى جانب ما يوفره من نماذج حقيقية لمعالجة التحديات البيئية، مما جعله بيئة مثالية لاحتضان هذا النوع من البرامج التعليمية.

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وشملت أجندة الزيارة جولة تعريفية بالمركز، ومراحل اختيار وتحديد المشاريع الطلابية، تلتها جلسات لعرضها ومناقشتها وتقييمها. 

وأكد المركز استعداده لدعم مشاريع الطلبة من خلال توفير الموارد العلمية، وخبراء في مجالات البيئة والتكنولوجيا، وبيئة ملائمة للبحث والابتكار، بالإضافة إلى إمكانية تطوير تجربة شاملة تتضمن رحلة سفاري تعليمية، تمنح الطلبة فرصة لخوض تجارب تفاعلية تتجاوز حدود قاعات العرض التقليدية.

 

المصدر: وام
العين
حديقة الحيوانات
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